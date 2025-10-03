کنترل ترافیک هوایی آلمان از بسته شدن فرودگاه مونیخ به دلیل مشاهده چندین پهپاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرودگاه مونیخ روز جمعه اعلام کرد که کنترل ترافیک هوایی آلمان (DFS) به دلیل مشاهده «چندین» پهپاد در عصر روز پنجشنبه مجبور به تعلیق کامل عملیات پروازی شد.

این فرودگاه در یک بیانیه گفت: «در نتیجه، ۱۷ پرواز نتوانستند آن شب از مونیخ پرواز کنند که بر حدود ۳۰۰۰ مسافر تأثیر گذاشت.» این بیانیه افزود: ۱۵ پرواز ورودی دیگر نیز به اشتوتگارت، نورنبرگ، وین و فرانکفورت منحرف شدند و خاطرنشان کرد که توقف موقت عملیات از ساعت ۲۲:۱۸ به وقت محلی آغاز شد.

این حادثه مشابه رویداد‌های دانمارک و نروژ است که هر دو هفته گذشته به دلیل یک سری مشاهدات پهپادی شاهد تعطیلی فرودگاه‌ها بودند و این امر اروپا را در مورد امنیت حریم هوایی در حالت آماده‌باش بالاتری قرار داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله پهپادی ، مونیخ آلمان
