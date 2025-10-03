سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از سقوط یک دستگاه اتوبوس به ته دره در جاده دماوند و مصدوم شدن حدود ۲۰ مسافرش، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ، گفت: ساعت ۷:۴۵ دقیقه صبح امروز جمعه، سقوط یک دستگاه اتوبوس در جاده دماوند به فیروزکوه به ته دره، در نزدیکی یک مجتمع به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند. همچنین بالگرد نیز برای انتقال مجروحان به محل اعزام شده است.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این اتوبوس به ته دره سقوط کرده و مسافران که حدود ۲۰ نفر هستند، در اتوبوس محبوس شده‌اند.

منبع: ایسنا