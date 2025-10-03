ائتلاف کاروان آزادی با اشاره به حرکت ۱۱ کشتی دیگر به سمت غزه اعلام کرد حدود ۱۰۰ نفر در کاروان ۱۱ کشتی حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ائتلاف بین‌المللی «کاروان آزادی» (FFC) روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۱ کشتی دیگر برای به چالش کشیدن محاصره چندساله اسرائیل در حال حرکت به سوی نوار غزه هستند.

این ائتلاف در یک بیانیه گفت دو کشتی تحت پرچم ایتالیا و فرانسه در ۲۵ سپتامبر بندر «اوتْرانتو» در ایتالیا را ترک کردند و در ۳۰ سپتامبر کشتی «کانشنس» به آنان پیوست.

این بیانیه افزود پیش‌بینی می‌شود این شناور‌ها طی ساعات آینده با کاروان ۸ کشتی دیگری به نام «هزار مادلین به سوی غزه» همراه شوند. این دو گروه با هم یک کاروان ۱۱ کشتی را تشکیل خواهند داد که به سمت غزه حرکت می‌کند.

به گفته این ائتلاف، حدود ۱۰۰ نفر در سواحل کرِت در این کشتی‌ها حضور دارند.

ائتلاف کاروان آزادی که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد، ده‌ها مأموریت با هدف رساندن کمک و جلب توجه جهانی به بحران بشردوستانه در نوار غزه تحت محاصره اسرائیل راه‌اندازی کرده است.

این کاروان جدید، یک روز پس از آن تشکیل شد که نیروی دریایی اسرائیل به ۴۲ کشتی عازم غزه برای به چالش کشیدن محاصره اسرائیل حمله کرد و آنها را توقیف و بیش از ۴۵۰ فعال حاضر در آنها را بازداشت کرد.

اسرائیل به عنوان اشغالگر، پیش از این نیز به کشتی‌های عازم غزه حمله کرده، محموله آنها را توقیف و فعالان حاضر در آنها را اخراج کرده است.

اسرائیل به مدت نزدیک به ۱۸ سال غزه را — که نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند — محاصره کرده و در ماه مارس با بستن گذرگاه‌های مرزی و مسدود کردن تحویل غذا و دارو، این محاصره را تشدید کرد و این منطقه را به قحطی کشاند.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران‌های اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از ۶۶،۲۰۰ فلسطینی شده که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری بار‌ها هشدار داده‌اند که این منطقه در حال غیرقابل سکونت شدن است و گرسنگی و بیماری به سرعت در حال گسترش است.

منبع: آناتولی