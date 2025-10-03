باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم

بخشی از صحبت‌های زینب سلیمانی در خصوص عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - زینب سلیمانی با حضور در برنامه هم عهد شبکه یک سیما، در خصوص ماجرای تماس سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین در لحظه انفجار پیجرها و نگرانی از سلامت‌شان صحبت کرد.

مطالب مرتبط
روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم
young journalists club

دیوار نگاره بیروت به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران مقاومت + فیلم

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم
young journalists club

نیم‌قرن زندگی مجاهدانه شهید سیدحسن نصرالله + فیلم

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم
young journalists club

روایت علی لاریجانی از جلسات مشورتی شهید سیدحسن نصرالله و حاج قاسم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
طنین درخواست تحریم رژیم اسرائیل در پارلمان آلمان + فیلم
۱۴۷۰

طنین درخواست تحریم رژیم اسرائیل در پارلمان آلمان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
«صمود» با صدای حامد زمانی به مخاطبان رسید + فیلم
۳۵۴

«صمود» با صدای حامد زمانی به مخاطبان رسید + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
حال‌‌وهوای حرم حضرت معصومه(س) در شب وفات + فیلم
۳۰۱

حال‌‌وهوای حرم حضرت معصومه(س) در شب وفات + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم
۱۳۰

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.