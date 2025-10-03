باشگاه خبرنگاران جوان ۰ مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت معصومه (س) و بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت شهید سید حسن نصر الله و شهدای مقاومت با حضور بیت الله عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، جراحی بخشدار بخش مرکزی، رضایی معاون عمرانی فرماندار شهرستان اهر، رؤسای ادارات، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، روحانیون، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و مداحی اسماعیل بازدار در رثای شهدا در مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) شهرستان اهر برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.