وزارت ورزش و جوانان با هدف احداث کمپ تخصصی والیبال کشور، یک زمین هزار متری را در اختیار فدراسیون والیبال گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان در اقدامی مهم برای توسعه زیرساخت‌های ورزش قهرمانی کشور، یک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی را به فدراسیون والیبال واگذار کرد.

این واگذاری با هدف احداث کمپ تخصصی والیبال و در راستای سیاست‌های کلان وزارت ورزش در حمایت از فدراسیون‌های ورزشی و تقویت پایه‌های ورزش حرفه‌ای انجام شده است.

وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تأکید کرده‌اند که این واگذاری‌ها بخشی از برنامه جامع برای خودکفایی فدراسیون‌ها و رفع مشکلات زیرساختی رشته‌های ورزشی است.

