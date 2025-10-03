بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی بهشهر با اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز، به چرخه تولید بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد شهرستان شهرستان بهشهر با اشاره به حفظ کاربری اراضی و باغی در این شهرستان، گفت: به‌منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز و براساس احکام و دستورات مقام قضایی اجرای یک مورد حکم قلع وقمع ماده ٣ در روستای پاسند این شهرستان و بازگشت ١٥١٣ مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید انجام شد.

او افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

حسنی گفت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری نمایند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، ساخت و ساز غیرمجاز
