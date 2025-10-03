سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال تهران تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال در فصل جدید لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، تاکنون چیزی جز ناکامی و ناامیدی برای آبی‌پوشان به همراه نداشته است. سرمربی پرتغالی که با سر و صدای زیادی دوباره به جمع استقلالی‌ها بازگشت، در ۸ دیدار رسمی (شامل سوپرجام، لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲) عملکردی ناامیدکننده از خود برجای گذاشته است.

فصل برای استقلال با یک شوک آغاز شد. آبی‌ها در دیدار سوپرجام برابر تراکتور تبریز با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند تا اولین جام فصل به راحتی از دست برود. این شکست آغازگر روز‌های دشوار شاگردان ساپینتو بود.

استقلال در لیگ برتر هم نتوانسته روندی باثبات داشته باشد. آبی‌پوشان هفته نخست تراکتور را با یک گل شکست دادند، اما پس از آن پیروزی دیگری به دست نیامد. مساوی پرگل ۳-۳ مقابل ذوب‌آهن، شکست یک بر صفر برابر استقلال خوزستان، تساوی ۲-۲ مقابل پیکان و توقف ۱-۱ در برابر شمس آذر، کارنامه‌ای ضعیف برای استقلال رقم زد.

ساپینتو تا اینجای فصل ۹ امتیاز حساس را در لیگ برتر از دست داده است؛ امتیازاتی که می‌تواند در کورس قهرمانی بسیار تعیین‌کننده باشد.

ناکامی‌های استقلال در آسیا رنگ و بوی فاجعه به خود گرفت. در نخستین دیدار مرحله گروهی، آبی‌ها با نتیجه عجیب ۷-۱ مقابل الوصل امارات شکست خوردند؛ نتیجه‌ای که به یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ باشگاه بدل شد.

در دومین دیدار نیز استقلال در تهران برابر المحرق بحرین یک بر صفر باخت و برای اولین بار یک تیم بحرینی توانست در خاک ایران استقلال را شکست دهد. این دو باخت، علاوه بر از دست رفتن ۶ امتیاز آسیایی، اعتبار استقلال را در قاره به شدت خدشه‌دار کرد.

استقلال با ساپینتو در ۸ بازی فقط ۸ گل به ثمر رسانده و ۱۷ گل دریافت کرده است؛ آماری که ضعف جدی خط دفاع و بی‌اثر بودن خط حمله را نشان می‌دهد. میانگین ۰.۷۵ امتیاز از هر بازی برای تیمی که مدعی قهرمانی در ایران و آسیاست، یک فاجعه تمام‌عیار محسوب می‌شود.

انتظار می‌رفت ساپینتو با تجربه فصل گذشته و شناخت از فوتبال ایران عملکرد بهتری ارائه دهد، اما نتایج فعلی نشان می‌دهد او نه تنها مشکلات استقلال را حل نکرده، بلکه شرایط تیم را بحرانی‌تر کرده است. از دست رفتن سوپرجام، امتیازسوزی‌های متوالی در لیگ و شکست‌های سنگین آسیایی، جای هیچ توجیهی باقی نگذاشته است.

اگر تغییر جدی در روند کار کادر فنی صورت نگیرد، استقلال در ادامه فصل با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد شد؛ چالش‌هایی که می‌تواند سرنوشت نیمکت آبی‌ها را خیلی زود تغییر دهد.

