انفجار در پالایشگاه نفت لس‌آنجس + فیلم

مقامات لس‌آنجلس اعلام کردند در پی یک انفجار، آتش‌سوزی در پالایشگاه شرکت شورون در ال‌سگوندو رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعاتی پیش انفجاری عظیم در پالایشگاه نفت لس‌آنجلس به وقوع پیوست که منجر به شکل‌گیری گوی آتشینی عظیم شد.

مقام‌ها تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نکرده‌اند، اما آتش همچنان ادامه دارد.

 

