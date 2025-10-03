با ابلاغ کتبی وزیرکشور به استاندار گلستان؛ شهرداری ویژه بافت تاریخی در گرگان راه اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی شهرداری گرگان اعلام کرد:  با پیگیری‌های انجام شده، دکتر اسکندر مومنی وزیر کشور طی نامه‌ای به استاندار گلستان با درخواست شهرداری مرکز استان مبنی بر راه‌اندازی شهرداری ویژه ناحیه بافت تاریخی موافقت کرد.

شهرداری گرگان و شورای اسلامی در دوره جدید مدیریت شهری با تملک یک خانه در کوی دوشنبه‌ای مراحل راه‌اندازی شهرداری ویژه بافت تاریخی را آغاز کرده بود.

شهرداری بافت تاریخی پس از اتمام مرمت به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

لازم به ذکر است، بافت تاریخی شهر گرگان به عنوان نخستین بافت تاریخی کشور و وسیع‌ترین بافت تاریخی در شمال کشور در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰  به ثبت ملی رسیده و جزو معدود بافت‌های زنده در کشور است.

 

منبع: روابط عمومی شهرداری گرگان 

برچسب ها: شهرداری ، بافت تاریخی
خبرهای مرتبط
آغاز عملیات اجرایی شهربازی گرگان از ۹ اردیبهشت
دیوار تاریخی گرگان صاحب سند شد/ میراث ۱۶۰ هکتاری برای گلستان
ثبت بیش از ۱۷ هزار بازدید نوروزی از شهر تاریخی استرآباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای در گرگان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
آخرین اخبار
تصادف زنجیره‌ای در گرگان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
ترافیک در جاده های گلستان بر اثر بارندگی/ رانندگان احتیاط کنند
شهرداری گرگان بازی افتتاحیه لیگ برتر بسکتبال ایران را با بُرد آغاز کرد
اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه آب شیرین کن کرند
تداوم بارش‌ها در گلستان