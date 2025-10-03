مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری فردی سابقه‌دار که خود را مقام عالی رتبه قضایی معرفی و از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با جاعلان و غاصبان عناوین، مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا طی عملیاتی دقیق و اطلاعاتی، فردی سابقه‌دار را که با معرفی خود به‌عنوان مقام عالی‌رتبه قضایی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، شناسایی و دستگیر کرد.

 بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این فرد با سوءاستفاده از دانش نسبی حقوقی و به‌کارگیری شیوه‌های متقلبانه، افراد دارای تمکن مالی را شناسایی کرده و با ادعای پیگیری آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، احساسات آنان را تحت تأثیر قرار داده است. تحقیقات نشان می‌دهد متهم از این طریق از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

همچنین نتایج تحقیقات حاکی است که وی با بهره‌گیری از روش‌هایی همچون «تخلیه تلفنی»، مهندسی اجتماعی و تطمیع افراد، به اطلاعات برخی پرونده‌های جاری دسترسی یافته و سپس با وعده مکاتبات رسمی یا صدور دستورات ویژه، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنان را به واریز مبالغ به حساب‌های اعلامی ترغیب کرده است.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هشدار نسبت به این‌گونه اقدامات مجرمانه اعلام کرد: هرگونه تماس با شهروندان تحت عنوان کمک برای آزادی زندانیان از سوی دستگاه قضایی یا سایر نهاد‌های حاکمیتی، قطعاً با هدف کلاهبرداری صورت می‌گیرد. این مرکز از عموم مردم خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۲۷ به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش دهند.

منبع: قوه قضاییه

