معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: آزمون اختصاصی استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان تا پایان آذر برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید اوحدی روز جمعه در سیونهمین یادواره سرداران و ۲۰ شهید روستای کلاگرمحله قائمشهر، با تأکید بر نقش بیبدیل فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ هویت ملی، اظهار کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، مرهون مجاهدت کسانی است که بدون چشمداشت، جان خود را برای امنیت مردم فدا کردند.
وی برگزاری یادوارههای شهدا را تنها یک آیین نمادین ندانست و تصریح کرد: این مراسمها، زمینهای برای بازخوانی سبک زندگی شهیدان و بازتولید معنویت در جامعه است؛ راهی برای پیوند نسل امروز با ارزشهای اصیل انقلاب.
معاون رئیس جمهور با اشاره به حمایتهای بنیاد شهید از جامعه ایثارگری اظهار داشت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه و براساس توافق با سازمان امور استخدامی کشور، آزمون اختصاصی استخدامی برای فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد، تا پایان پاییز امسال برگزار میشود. به گفته او، ظرفیت جذب پیشبینیشده برای این آزمون بین ۸ تا ۹ هزار نفر است.
اوحدی همچنین از تدوین نهایی لایحه جامع حمایت از ایثارگران خبر داد و افزود: این لایحه پس از ۲۵ هزار ساعت کار کارشناسی، با مشارکت نهادهای کلیدی، اکنون به دولت ارائه شده و آماده ورود به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی است. به گفته وی، اصلاح وضعیت معیشتی رزمندگان، جبران نواقص حقوقی جانبازان ۲۵ درصد، و تثبیت استخدام ایثارگران، از محورهای اصلی این لایحه است.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران یکی از جدیترین تهدیدهای امروز کشور را تهاجم سازمانیافته رسانهای و جنگ شناختی دانست و گفت: دشمن دیگر به خاک و سلاح قناعت نمیکند؛ بلکه باور مردم را هدف گرفته است. امروز بیش از ۴۰۰ شبکه فارسیزبان به صورت شبانهروزی در حال حمله به افکار جوانان ما هستند.
وی با بیان اینکه "ریزپرندههای امروز، بمب ندارند؛ ذهن را منفجر میکنند"، اظهار داشت: جنگ جدید، بیصدا و بیمرز است. اگر روزی در خرمشهر و فاو با دشمن روبهرو بودیم، امروز در خانههای خود و از طریق موبایل و ماهواره، در برابر تهاجمی پیچیدهتر قرار داریم.
وی از جنگ ۱۲ روزه اخیر به عنوان نمونهای از شکست نقشههای پیچیده دشمن یاد کرد و افزود: در این جنگ ترکیبی، علیرغم هجمههای سنگین رسانهای و نظامی، جمهوری اسلامی نهتنها عقبنشینی نکرد، بلکه دشمنان را وادار به درخواست آتشبس از طریق میانجیگری چند کشور کرد.
اوحدی با اشاره به ترک گسترده سالن سازمان ملل هنگام سخنرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: این اتفاق نماد روشنی از تنفر جهانی نسبت به رژیم کودککش صهیونیستی و تأییدی بر مشروعیت و جایگاه بینالمللی ایران اسلامی است.
منبع: ایرنا