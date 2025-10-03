باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «ائتلاف بولیواری برای مردم قاره ما - پیمان تجارت خلقها» (ALBA-TCP) — یک پلتفرم یکپارچه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب — روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای حمله اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» در آبهای بینالمللی را محکوم کرد و این یورش را یک اقدام «تروریسم دولتی، دزدی دریایی مدرن و نقض فاحش قوانین بینالمللی» خواند.
این ائتلاف در بیانیه خود گفت: «رژیم صهیونیستی یک بار دیگر ماهیت جنایتکارانه خود را به نمایش گذاشت» و افزود که این حمله «ادامه سیستماتیک یک سیاست نابودی و اشغالگری است که بیش از هفت دهه است فلسطین را به خاک و خون کشیده است.»
ALBA-TCP اسرائیل را به دلیل استفاده از «تاکتیکهای آزاردهنده»، آبپاشهای پرفشار و پهپادها برای حمله و بازداشت «خدمه یک سفر مدنی و صلحآمیز که تنها هدفش شکستن محاصره وحشیانه تحمیلشده بر نوار غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه به مردمی بود که از گرسنگی، بیماری و محاصره نظامی در حال خفگی هستند»، محکوم کرد.
این اتحادیه آمریکای لاتین و کارائیب از جامعه بینالمللی خواست تا این تجاوز را محکوم کرده و آزادی فوری فعالان را مطالبه کند و هشدار داد که بیعملی «در برابر این اقدامات وحشیانه» اعتبار نهادهای جهانی را از بین خواهد برد.
این اتحادیه «همبستگی بیچون و چرای» خود را با مردم فلسطین، قربانیان «محاصره غیرانسانی» و اعضای ناوگان که جان خود را برای انجام این «تلاش شایسته» به خطر انداختند، اعلام کرد.
نیروهای دریایی اسرائیل به ناوگان بینالمللی کمکرسانی عازم نوار غزه تحت محاصره حمله کرده و بیش از ۴۵۰ فعال حاضر در آن را بازداشت کردند.
ناوگان جهانی صمود در پلتفرم اینستاگرام اعلام کرد که ۴۲ قایق به طور غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیل رهگیری شدهاند.
بر اساس گزارش «کمیته بینالمللی شکست محاصره غزه» (ICBSG)، کشتی «مارینت» همچنان به سمت غزه در حال حرکت است، اما به دلیل تأخیر ناشی از نقص فنی هنوز در فاصله دوری قرار دارد.
ناوگان تأیید کرد که بیش از ۴۵۰ فعال از ۴۷ کشور به بندر «اشدود» در جنوب اسرائیل منتقل شدهاند.
فعالان حاضر در کشتیهای مورد حمله اسرائیل دارای ملیتهای مختلف از جمله اسپانیایی، ایتالیایی، برزیلی، ترک، یونانی، آمریکایی، آلمانی، سوئدی و شهروندان بریتانیایی و فرانسوی بودند.
وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیهای گفت که فعالان بازداشتشده در راه بندر اشدود هستند و از آنجا به اروپا اخراج خواهند شد. این وزارتخانه گفت یک شناور همچنان در فاصله دوری قرار دارد و متعهد شد که از نزدیک شدن آن به منطقه جلوگیری کند.
اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، پیش از این نیز به کشتیهای عازم غزه حمله کرده، محموله آنها را توقیف و فعالان حاضر در آنها را اخراج کرده است.
ناوگان صمود، که عمدتاً حامل کمکهای بشردوستانه و تجهیزات پزشکی بود، در پایان ماه اوت حرکت خود را آغاز کرد. این اولین بار در سالهای اخیر بود که حدود ۵۰ کشتی به همراه صدها حامی غیرنظامی با هم به سمت غزه حرکت کردند.
اسرائیل به مدت نزدیک به ۱۸ سال محاصره غزه — که نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی میکنند — را حفظ کرده و در ماه مارس با بستن گذرگاههای مرزی و مسدود کردن تحویل غذا و دارو، این محاصره را تشدید کرد و این منطقه را به قحطی کشاند.
از اکتبر ۲۰۲۳، بمبارانهای اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از ۶۶،۲۰۰ فلسطینی شده که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. سازمان ملل و گروههای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که این منطقه در حال غیرقابل سکونت شدن است و گرسنگی و بیماری به سرعت در حال گسترش است.
منبع: آناتولی