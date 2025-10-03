شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بسته شدن درب نمازخانه در راه آهن شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزانه مسافران بسیاری از ایستگاه راه آهن به اقصی نقاط کشور سفر می‌کنند؛ بنابراین فراهم کردن امکانات رفاهی و تجهیزات در آن بسیار حائز اهمیت است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما درب بخش نمازخانه در ایستگاه راه آهن شهر تهران بسته است و مسافران پشت درب‌های بسته راه آهن در حال اقامه نماز هستند.
وی با ارسال فیلمی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

رنجش مسافران از بسته شدن درب نمازخانه در ایستگاه راه آهن تهران + فیلم
