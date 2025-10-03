باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیتهایی از جمله دریافت خدمات شوند.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یک گام مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن شناخته میشود که از سال ۹۹ آغاز به کار کرده است سامانهای که برای تکمیل آن نیاز است که دستگاههای مختلف پای کار آیند و اتصالات خود را با آن تکمیل کنند.
از جمله دستگاههایی که باید ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند بیمه مرکزی است.
در همین راستا هم بیمه مرکزی اعلام کرد از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.
در ادامه هم میرزازاده رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: در جلسه اخیر کمیته تعاملپذیری، ضمن بررسی ابعاد حقوقی و فنی، تصمیمات مهمی در خصوص الزامات صدور بیمهنامههه اتخاذ شد. بر اساس این تکالیف، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند قبل از صدور هر گونه بیمهنامه، به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات مشتریان را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که مشتری در این سامانه ثبتنام نکرده باشد، شرکتها مجاز به ارائه خدمات صدور بیمه نامه نخواهند بود.
او افزود: بیمه مرکزی به تمامی شرکتها ابلاغ کرده است که ارتباط خود را با سامانه املاک و اسکان برقرار کنند تا بهصورت سیستمی به استعلام اطلاعات مشتریان بپردازند. این الزام شامل تمامی رشتههای بیمهنامه خواهد بود و اطلاعرسانیهای لازم نیز از طریق مرکز و خود شرکتها به مشتریان صورت خواهد گرفت.
این مقام مسئول بیان کرد: همچنین، در راستای حمایت از مشتریان فعلی صنعت بیمه، مقرر شد که به مشتریانی که تاکنون در سامانه ثبتنام نکردهاند، از طریق شرکتهای بیمه اطلاعرسانی شود تا قبل از پایان اعتبار بیمهنامه خود، نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند. این اقدام به منظور جلوگیری از بروز مشکلات هنگام دریافت خدمات بیمهای، بهویژه در موارد بیمههای اجباری نظیر بیمه شخص ثالث، صورت میگیرد.
او افزود: شرکتهای بیمه تا تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۴ فرصت دارند که اطلاعرسانی لازم را به مشتریان خود انجام دهند و از این تاریخ به بعد، ارائه خدمات صدور بیمهنامهها تنها پس از استعلام از سامانه املاک و اسکان ممکن خواهد بود. در صورت عدم رعایت این الزامات، شرکتهای بیمه متخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
با گذشت بیش از سه ماه از وعده زمانی که بیمه مرکزی داده بود، اما بررسیهای میدانی حاکی از این است که همچنان ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان در هنگام صدور بیمهنامهها از جمله بیمه شخص ثالت اجباری نیست.
حالا روز گذشته بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه برای اتصال به سامانه املاک و اسکان ضربالاجل داده است است در همین رابطه هم حق ورودیلو مدیر نظارت بیمه مرکزی در رسانه ملی گفت: در پایان مهرماه، شرکت بیمهای را ما اقدام به پایش میزان پایبندی خود به مقررات بیمه مرکزی خواهیم کرد. این پایش از طریق مرکز فاوا انجام میشود و مشخص خواهد کرد که شرکتهای بیمه به صورت اختیاری از این سامانه استفاده میکنند و پایبندی آنها به الزامات قانونی چگونه است.
او بیان کرد: به منظور حفظ انضباط در صنعت بیمه، از ارائه کد یکتا به بیمهنامهها خودداری خواهند کرد. به این ترتیب، بیمه مرکزی عملاً امکان صدور بیمهنامهها را از شرکتهای بیمه با این روش سلب خواهد کرد.
او گفت: در صورت شناسایی مدیران متخلفی که از تکالیف قانونی سرباز زده و آنها را اجرا نکردهاند، برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت. امیدواریم که چنین مواردی وجود نداشته باشد، اما در صورت بروز هر گونه تخلف، برخورد نظارتی محکمی از سوی بیمه مرکزی با این موضوع انجام خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند سرانجام در مهلت زمانی که بیمه مرکزی مشخص کرده است سرانجام صدور بیمهنامهها منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد؟