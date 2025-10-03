باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، روز پنجشنبه از طرح غزه ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ اعلام حمایت کرد و گفت که این طرح با توافقی که او در زمان جو بایدن دنبال می‌کرد، همخوانی دارد.

بلینکن گفت: «من فکر می‌کنم این طرح باعث امیدواری است. من قطعاً امیدوارم که این طرح به طور کامل پذیرفته، تصویب و اجرا شود.»

او در پادکست «پریت بارارا»، دادستان فدرال سابق، گفت: «این اساساً همان طرحی است که طی ماه‌ها توسعه یافت و کم و بیش در یک کشو برای دولت جدید باقی ماند، و من بسیار بسیار خوشحالم که آن را برداشتند.».

اما او همچنین به ریسک‌های موجود در این چارچوب اعتراف کرد، از جمله اجازه دادن به اسرائیل برای تعیین زمان مناسب برای خروج کامل از غزه.

ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هر دو روز دوشنبه در یک حضور مشترک در کاخ سفید از این طرح حمایت کردند و به حماس در مورد عواقب سخت در صورت رد کردن آن هشدار دادند.

منبع: خبرگزاری فرانسه