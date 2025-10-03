وزیر امور خارجه پیشین آمریکا گفت طرح غزه ترامپ با طرحی که جو بایدن دنبال می‌کرد، همخوانی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، روز پنجشنبه از طرح غزه ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ اعلام حمایت کرد و گفت که این طرح با توافقی که او در زمان جو بایدن دنبال می‌کرد، همخوانی دارد.

بلینکن گفت: «من فکر می‌کنم این طرح باعث امیدواری است. من قطعاً امیدوارم که این طرح به طور کامل پذیرفته، تصویب و اجرا شود.»

او در پادکست «پریت بارارا»، دادستان فدرال سابق، گفت: «این اساساً همان طرحی است که طی ماه‌ها توسعه یافت و کم و بیش در یک کشو برای دولت جدید باقی ماند، و من بسیار بسیار خوشحالم که آن را برداشتند.».

اما او همچنین به ریسک‌های موجود در این چارچوب اعتراف کرد، از جمله اجازه دادن به اسرائیل برای تعیین زمان مناسب برای خروج کامل از غزه.

ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هر دو روز دوشنبه در یک حضور مشترک در کاخ سفید از این طرح حمایت کردند و به حماس در مورد عواقب سخت در صورت رد کردن آن هشدار دادند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

۱۱:۴۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
گروه های مقاومت هرگز پیشنهاد را قبول نکنند اگربکنندرخیانت است بملت خود غزه مردم مقاومت میکند پیروز خواهند بود باید سیاسیون حملات را بطرف آمریکا انجام بدهند آنها معامله کرده اند کرانه باختری برای اسرائیل غزه برای آمریکا اسکله ای که بایدن میزد جزوی ازاین طرح بود حماس باید باهردو نیرو بجنگند
۱۱:۳۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
سلام لعنت خدا به هر دوشان
۱۱:۲۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
سالخورده بلنیکن اگر همه نمیگفتی
ما خوب میدانیم که هیچ فرقی بین بایدن و ترامپ نیست
اتفاقا شباهت سنی و بیماری و یک سیاست را دنبال میکنید
یکی از رو بازی فتنه و دسیسه و دوز و کلک و اتش بیار معرکه را بازی میکند .مثل ترامپ و
دیگری مثل بایدن الزایمری و پارکینسونی زیر میز همین سیاست را بازی میکند .فقط با دهن گشاد..لبخند فیک
