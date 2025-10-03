باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حرکت دسته عزای خادمان در سالروز ارتحال بانوی کرامت + فیلم

حرکت دسته عزای رحلت بانوی کرامت(س) با حضور خادمان و زائران از بیت‌النور به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با سالروز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) فضای شهر مقدس قم رنگ و بوی عزا به خود گرفته و حال و هوای سوگ در جای جای این شهر جاری است.

 

