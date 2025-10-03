حرکت دسته عزای خادمان در سالروز ارتحال بانوی کرامت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0641\u0627\u062a \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 (\u0633) \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0642\u0645 \u0631\u0646\u06af \u0648 \u0628\u0648\u06cc \u0639\u0632\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0633\u0648\u06af \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u062c\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n