باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - پرداخت زکات به شکرانه رزق و روزی؛ عناب کاران خوسفی در کنار برداشت زحمات یک ساله خود از پرداخت فریضه الهی زکات هم غافل نمیشوند.
یکی از عناب کاران این منطقه میگوید: به اندازه توان و میزان برداشت عناب زکات میدهیم.
او ادامه میدهد: همانطور که در اصلاح درخت شاخهها قطع میشوند، اما سبب باروری بیشتر درخت میشود، زکات هم سبب افزایش رزق و روزی میشود.
زاهدی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوسف گفت: در ۶ ماهه امسال در شهرستان خوسف یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.
او افزود: این زکاتها هم به صورت نقدی و هم کالا بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد افزایش داشته است.
باغداران خوسفی در طرح شجره طیبه نیز پیشگام هستند و در سطح این شهرستان تاکنون ۵۸۷ درخت پلاک کوبی شده است.
زکاتهای جمع آوری شده صرف امور نیازمندان و طرحهای عمرانی همان منطقه میشود.
پیش بینی میشود امسال بیش از یک تن عناب در این شهرستان جمع آوری و صرف امور عام المنفعه شود.