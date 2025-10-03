کشاورزان خوسفی امسال بیش از یک تن از محصول عنابشان را برای زکات اهدا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - پرداخت زکات به شکرانه رزق و روزی؛ عناب کاران خوسفی در کنار برداشت زحمات یک ساله خود از پرداخت فریضه الهی زکات هم غافل نمی‌شوند.

یکی از عناب کاران این منطقه می‌گوید: به اندازه توان و میزان برداشت عناب زکات می‌دهیم.

او ادامه می‌دهد: همانطور که در اصلاح درخت شاخه‌ها قطع می‌شوند، اما سبب باروری بیشتر درخت می‌شود، زکات هم سبب افزایش رزق و روزی می‌شود.

زاهدی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوسف گفت: در ۶ ماهه امسال در شهرستان خوسف یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.

او افزود: این زکات‌ها هم به صورت نقدی و هم کالا بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد افزایش داشته است.

باغداران خوسفی در طرح شجره طیبه نیز پیشگام هستند و در سطح این شهرستان تاکنون ۵۸۷ درخت پلاک کوبی شده است.

زکات‌های جمع آوری شده صرف امور نیازمندان و طرح‌های عمرانی همان منطقه می‌شود.

پیش بینی می‌شود امسال بیش از یک تن عناب در این شهرستان جمع آوری و صرف امور عام المنفعه شود.

