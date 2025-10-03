امروز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  ۹۱۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
وطنم
۱۳:۲۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
مگر بانک های خصوصی با دادن وامهای چند هزار میلیاردی به آقازاده ها چقدر بدهکار بانک مرکزی بودن هنوز با این همه افزایش نرخ ارز و طلا از جیب مردم جبران نشده . بابا پائین بیارینش دیگه این نزخ ارز و طلا را .
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
قیمت ها بسیار زیاد است دستور میدم سریعا طلا به زیر یک میلیون تومان برسد لطفا مسئولین رسیدگی کنند وجوابش را به اینجانب بدهید
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
زرشک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
جالب بود خدا خیرت بده کلی خندیدم
