باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان