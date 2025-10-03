امروز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  ۹۱۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان
