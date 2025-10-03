به گفته فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه تصادفات جرحی درون شهری این شهرستان ۴۶ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ سلمانی فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از عملکرد سامانه ۱۹۷ خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بیش از ۲۰۰ تماس با این سامانه برقرار شده که نسبت به پارسال ۲۴ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده اعتماد روزافزون مردم به این سامانه است.

او افزود: از ابتدای سال بیش از هزار و ۵۰۰ تماس با سامانه ۱۱۰ دریافت شده که بیش از هزار مورد آن به حضور میدانی مأموران منجر شده است.

سرهنگ سلمانی در حوزه ترافیک اظهار کرد؛ ۴۲۶ خودروی متخلف شناسایی و ۱۰۰ خودرو توقیف فیزیکی شده‌اند؛ ۲۰ طرح ارتقای انضباط اجتماعی اجرا و ۵۵ وسیله نقلیه توقیف شده‌اند. همچنین در حوزه درون‌شهری با ۷ درصد افزایش خسارت و ۴۶ درصد افزایش جرحی مواجه بوده‌ایم که منجر به یک مورد فوت شده است. در برون‌شهری نیز ۵۳ تصادف خسارتی و ۶۲ مورد جرحی گزارش شده که متأسفانه ۴ فوتی داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه بیان کرد: در زمینه مشاوره، ۳۱۲ نفر در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها مورد مشاوره قرار گرفته‌اند. در حوزه فرهنگی، ۱۳ جلسه آموزشی در مدارس و مساجد با حضور ۶۵۰ نفر برگزار شده است.

او گفت: در وظیفه عمومی،۵۶ نفر به مراکز آموزشی اعزام، برای ۸۰ نفر معافیت و برای ۳۵ نفر مجوز خروج صادر شده است.

سرهنگ سلمانی تصریح کرد: در رابطه با قاچاق سوخت، بیش از ۱۰ هزار لیتر سوخت کشف و ۴۰ دستگاه خودرو توقیف شده‌اند و همچنین تعداد ۲۰۰ گذرنامه صادر شده که ۹۰ مورد آن زیارتی بوده است. کشف کالای قاچاق به ارزش ۷۵ میلیارد ریال بوده است و همچنین بیش از ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۱۰ باند قاچاق متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در این شهرستان با ۷۶ فقره سرقت، کمترین آمار در استان را داریم و درصد کشف سرقت به ۸۴ درصد رسیده است.