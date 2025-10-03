ترکیه یک کارآگاه خصوصی متهم به جاسوسی برای موساد را بازداشت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته منابع امنیتی، ترکیه در یک عملیات مشترک با دادستانی و پلیس در استانبول، روز جمعه یک کارآگاه خصوصی متهم به کار برای سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) را بازداشت کرد.

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) اعلام کرد که مظنون، که به عنوان «سرکان چیچک» شناسایی شده، در جریان این عملیات با نام رمز «فعالیت مترون» بازداشت شد.

مقامات امنیتی گفتند که او برای موساد کار می‌کرد و با «فیصل رشید»، یکی از اعضای «مرکز عملیات آنلاین» اسرائیل، در تماس بود.

ادعا شده که چیچک اعتراف کرده است به درخواست رشید، یک فعال فلسطینی که مخالف سیاست‌های اسرائیل در خاورمیانه است را در استانبول تحت نظارت قرار داده است.

بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعات ترکیه، چیچک — که نام واقعی او «محمد فاتح کلِس» است — پس از بدهی سنگین، نام خود را تغییر داد و حرفه تجاری خود را رها کرد تا در سال ۲۰۲۰ یک شرکت خصوصی به نام «آژانس کارآگاهی پاندورا» تأسیس کند.

گفته می‌شود که او با «موسی کوش» — که به ۱۹ سال حبس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده — و همچنین با وکیل «توغرولخان دیپ» همکاری داشته است. هر دو به جرم فروش داده‌های شخصی از اسناد عمومی به کارآگاهان برای کسب سود، گناهکار شناخته شدند.

مقامات گفتند چیچک پس از آغاز فعالیت کارآگاهی خود، توجه موساد را به خود جلب کرد. ادعا شده که در ۳۱ ژوئیه، رشید از طریق واتس‌اپ با او تماس گرفت و خود را به عنوان کارمند یک شرکت حقوقی خارجی معرفی کرد.

سپس رشید به چیچک مأموریت داد تا یک مأموریت نظارتی چهار روزه بر روی یک فعال فلسطینی ساکن «باشاک‌سهیر» در حومه استانبول انجام دهد. گزارش شده که در ۱ اوت به چیچک ۴۰۰۰ دلار ارز دیجیتال برای انجام این مأموریت پرداخت شد.

چیچک پس از تحقیق آنلاین در مورد نام این فرد، متوجه شد که هدف یک فعال فلسطینی است. با وجود آگاهی از اینکه همکارش کوش به دلیل جاسوسی برای اسرائیل زندانی شده، این کار را پذیرفت.

مقامات گفتند چیچک به آدرس داده شده توسط رشید مراجعه کرد، اما نتوانست هدف را پیدا کند. او در تاریخ ۱ و ۲ اوت با بهانه جست‌و‌جو برای آپارتمان اجاره‌ای، وارد مجتمع مسکونی شد و شناسایی انجام داد، اما نتوانست اطلاعات درخواستی موساد را جمع‌آوری کند.

به گفته مقامات، رشید در ۳ اوت تماس را قطع کرد.

منبع: آناتولی