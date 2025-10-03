اجتماع مردم اصفهان در حمایت از کاروان جهانی صمود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0642\u0634\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0648 \u0636\u0645\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0645\u06a9 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0635\u0645\u0648\u062f\u060c \u0627\u0646\u0632\u062c\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u200c\u06a9\u0634 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0