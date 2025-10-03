باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اجتماع مردم اصفهان در حمایت از کاروان جهانی صمود + فیلم

دیشب مردم اصفهان حمایت خود را از کاروان صمود اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قشرهای مختلف مردم اصفهان دیشب با حضور در میدان امام حسین این شهر و ضمن اعلام حمایت از کاروان جهانی کمک رسانی صمود، انزجار خود را علیه رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونی اعلام کردند.

 

 

مطالب مرتبط
اجتماع مردم اصفهان در حمایت از کاروان جهانی صمود + فیلم
young journalists club

ناوگان صمود حامل چه کمک‌هایی است؟ + فیلم

اجتماع مردم اصفهان در حمایت از کاروان جهانی صمود + فیلم
young journalists club

«صمود» با صدای حامد زمانی به مخاطبان رسید + فیلم

اجتماع مردم اصفهان در حمایت از کاروان جهانی صمود + فیلم
young journalists club

کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم
۳۲۷۳

عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید + فیلم
۲۶۲۱

روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
آرزوی خانم راننده تریلی برای رانندگی در مترو + فیلم
۱۱۲۹

آرزوی خانم راننده تریلی برای رانندگی در مترو + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
شرکت هواپیمایی که فقط یک هواپیمای فعال دارد! + فیلم
۸۳۷

شرکت هواپیمایی که فقط یک هواپیمای فعال دارد! + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
وقتی مردم یمن، یاری‌رسانی به غزه را وظیفه خود می‌دانند + فیلم
۸۱۹

وقتی مردم یمن، یاری‌رسانی به غزه را وظیفه خود می‌دانند + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
من از تهران هستم و همدل با این اجتماع
۲
۳
پاسخ دادن