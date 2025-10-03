باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ احمد راد مهر با اشاره به اینکه ساخت و ساز در حریم راه موجب کاهش دید رانندگان و بروز سوانح دلخراش رانندگی می‌شود گفت:پایش ۱۳ هزار کیلومتر محور مواصلاتی استان آذربایجان شرقی توسط کارشناسان اداره حریم راه انجام می‌شود که امسال برای ۱۳۸ مورد تجاوز به حریم راه ابلاغ آزادسازی حریم صادر شده است.

وی همچنین از اخذ حکم قضایی برای تخریب ۶۸ فقره بنا‌های ایجاد شده در حریم و دسترسی‌های غیرمجاز به راه‌های استان خبر داد و افزود: ایجاد راه دسترسی یا بنا‌های مورد نیاز برای کاربران باید به صورت قانونی و با رعایت حریم قانونی راه‌ها انجام شود و کاربران می‌توانند برای این منظور با مراجعه به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر استان نسبت به تشکیل پرونده و اخذ مجوز لازم به صورت قانونی و کارشناسی شده اقدام کنند.