همزمان با سالروز شهادت حضرت معصومه (س) دانش آموز روستای جغدان از توابع شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری با اجرای دکلمه زیبا این روز حزن و اندوه را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت معصومه (س) دختر امام موسی کاظم (ع) و خواهر امام رضا (ع) بانویی پاک‌دامن و الگویی از صبر، علم و تقوا برای تمامی انسان‌ها بود. این بانوی بزرگوار در شهر قم به شهادت رسید؛ بنابراین هر ساله در رثای این بانوی مکرم اسلام مراسم سوگواری و عزاداری برگزار می‌کنند. به همین مناسبت دانش آموز روستای جغدان از بخش ناغان شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری با اجرای دکلمه زیبا فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت معصومه (س) را تسلیت گفت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی -چهارمحال وبختیاری

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شهادت حضرت معصومه (س) ، سوژه خبری
