مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه خودکاربری ویژه دارندگان دانش حقوقی، امکان دسترسی سریع و هوشمند وکلا و قضات به خدمات الکترونیک را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه در مسیر تحول و تعالی، گامی بزرگ برای تسریع و تسهیل خدمات فناورانه برداشت. سامانه جدید خودکاربری دارندگان دانش حقوقی رسماً رونمایی شد. این سامانه با هدف کاهش ازدحام دفاتر خدمات الکترونیک، حفظ کرامت مقام قضایی و ارائه خدمات هوشمند ۲۴ ساعته و کاهش هزینه‌های خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی شده است.

توسعه فناوری‌های نوین و حرکت به سمت عدالت الکترونیک، یکی از مهم‌ترین محور‌های تحول در قوه قضاییه است. در این راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام به توسعه "خودکاربری‌های قضایی" کرده تا دسترسی سریع و آسان به خدمات را برای متخصصان این حوزه فراهم کند. راه‌اندازی سامانه جدید با تمرکز بر "دانش حقوقی"، پاسخ مستقیم به بخشنامه سال ۱۳۹۹ ریاست وقت قوه قضاییه برای توانمندسازی افرادی، چون اساتید حقوق، سردفتران، قضات و وکلا است. در گام نخست، قضات و وکلا توانسته‌اند با استفاده از کد ملی، به امکاناتی مانند ثبت شکواییه، اظهارنامه، لایحه و دادخواست‌های دیوان عدالت اداری، در محیطی مستقل و سریع دسترسی پیدا کنند.

به طور کلی اشخاص دارای دانش حقوقی گستره زیادی از فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق اعم از اساتید اعضای هیئت علمی پژوهشگران، قضات و کلا کارشناسان رسمی، نمایندگان، حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق کارآموزان، قضایی کارشناسان قضایی دادگستری‌ها و... را شامل میشود که در گام اول راه اندازی خود کاربری دارندگان دانش حقوقی»، دو جامعه هدف «قضات» و «وکلا» به عنوان مخاطب این گام مشخص شد تا بخشی از امکانات که در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا)، وجود دارد برای آنان در یک سامانه خودکاربری دیگر و مبتنی بر شخصیت حقیقی شان براساس کدملی ایجاد گردد و شهروند، مذکور به جهت اینکه یک قاضی و یا یک وکیل است نسبت به استفاده از این خود کاربری بهره‌مند شود.

در فاز اول این سامانه که شهریور ماه رونمایی شد شش میز خدمت اظهار نامه، شکواییه لایحه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری تجدید نظرخواهی دیوان عدالت اداری و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری در اختیار کاربران قرار گرفت و در ادامه و فاز‌های بعدی به مرور، کاربران سامانه و همچنین میز‌های خدمت آن افزوده خواهد شد.

 از اهداف مهم راه اندازی سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی می‌توان به تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت و جایگاه شخصیتی قضات و وکلای دادگستری، تسهیل و تسریع در دسترسی آسان به خدمات الکترونیک قضایی برای یک جامعه هدف گسترده با بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری و بیش از ۴۰ هزار مقام قضایی، کاهش ازدحام مراجعه قضات و وکلا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت امور قضایی شخصی خویش، امکان استفاده از خدمات هوشمند قوه قضاییه در هفت روز هفته و ۲۴ ساعته به صورت خودکاربری برای جامعه هدف، صیانت از جایگاه مقام قضایی در مقابل بین هر نوع فساد اداری در مراجعه به دفاتر و ارتباطات نامتعارف، صرفه‌جویی در وقف و کاهش هزینه‌های خدمات الکترونیک قضایی بر اساس اصل ۲۰ درصد شدن تعرفه خدمات خودکاری نسبت به خدمات حضوری در دفاتر اشاره کرد.

 سامانه جدید خودکاربری دارندگان دانش حقوقی به نشانی judlegalperson.adliran.ir در حال حاضر برای وکلا و قضات قابل استفاده است.

منبع: قوه قضاییه

