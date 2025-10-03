باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی در این بازدید از پروژههای عمرانی شهر شویشه در بخش کلاترزان اظهار داشت: عملیات آسفالتریزی در سطح شهر باجدیت دنبال میشود و تاکنون ۲۵۰۰ تن آسفالت برای اجرای طرح اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای شهردار و اعضای شورای شهر، حداکثر تا دو هفته آینده تمامی کوچهها و معابر شهر شویشه آسفالت و ساماندهی خواهد شد. همچنین عملیات پلهگذاری و سنگفرش نیز در تمامی نقاط اجرا شده است.
سجادی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد شهری منظم و زیباست و امیدواریم شویشه بهزودی به عنوان الگوی شهر بدون کوچه خاکی در استان معرفی شود.
ایمنسازی ورودی شهر، ساماندهی واحداث دیوار حائل، احداث پارک ساحلی، احداث مجتمع تجاری از جمله پروژەهای در دست اقدام شهرداری شویشه است کە از آنها بازدید شد.