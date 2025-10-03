فرماندار سنندج در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر شویشه گفت: با پخش ۲۵۰۰ تن آسفالت، طی دو هفته آینده تمامی کوچه‌ها و معابر این شهر ساماندهی شده و شویشه به عنوان شهر بدون کوچه خاکی معرفی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  غریب سجادی در این بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر شویشه در بخش کلاترزان اظهار داشت: عملیات آسفالت‌ریزی در سطح شهر باجدیت دنبال می‌شود و تاکنون ۲۵۰۰ تن آسفالت برای اجرای طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های شهردار و اعضای شورای شهر، حداکثر تا دو هفته آینده تمامی کوچه‌ها و معابر شهر شویشه آسفالت و ساماندهی خواهد شد. همچنین عملیات پله‌گذاری و سنگ‌فرش نیز در تمامی نقاط اجرا شده است.

سجادی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد شهری منظم و زیباست و امیدواریم شویشه به‌زودی به عنوان الگوی شهر بدون کوچه خاکی در استان معرفی شود.

ایمن‌سازی ورودی شهر، ساماندهی واحداث دیوار حائل، احداث پارک ساحلی، احداث مجتمع تجاری از جمله پروژە‌های در دست اقدام شهرداری شویشه است کە از آنها بازدید شد.

برچسب ها: کردستان ، کوچه ، بدون خاک
خبرهای مرتبط
استاندار کردستان طی بازدید از مجروح حادثه معدن سقز:
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
پروژه‌های عمرانی نباید قربانی شعارزدگی و کم‌کاری مدیران شوند
تأمین آب شرب و رفع تنش آبی از اولویت‌های اساسی دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شویشه در آستانه تبدیل به نخستین شهر بدون کوچه خاکی در کردستان
آخرین اخبار
شویشه در آستانه تبدیل به نخستین شهر بدون کوچه خاکی در کردستان
تونل هورامان؛ پروژه‌ای مهم برای توسعه سروآباد