باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توسعه چشمگیر گلخانه‌ها در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۶۷ واحد گلخانه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری فعال هستند که مجموع مساحت آنها به ۱۱۶ هکتار می‌رسد. این گلخانه‌ها سالانه حدود ۱۶ هزار تُن محصول تولید می‌کنند که بیش از ۹۰ هکتار از این سطح به کشت صیفی‌جات و سبزیجات اختصاص دارد و محصول غالب آنها فلفل دلمه‌ای است.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی این بخش افزود: در سال جاری تا این تاریخ، حدود ۶ هزار تُن فلفل دلمه‌ای تولیدی گلخانه‌های استان صادر شده است که نقش بسزایی در ارزآوری و رونق اقتصادی منطقه داشته است.

بهرامی ادامه داد: هر هکتار گلخانه به طور متوسط برای ۱۰ تا ۱۲ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی دارد و این امر سبب شده است که گلخانه‌داری به یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد شغل در استان تبدیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در گلخانه‌ها اشاره کرد و گفت: جهت افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع، بسیاری از گلخانه‌ها به سمت استفاده از علم و تکنولوژی رفته‌اند. برای نمونه، گلخانه‌ای که هم‌اکنون در آن حضور داریم، به مدت ۶ ماه از سال آب مورد نیاز خود را از طریق جمع‌آوری آب باران از سقف گلخانه تأمین می‌کند و در این مدت هیچ وابستگی به منابع آبی کشاورزی ندارد.

وی افزود: این گلخانه‌ها به سیستم‌های هوشمند کنترل اقلیم مجهز شده‌اند که به صورت اتوماتیک دما، رطوبت نسبی و میزان آبیاری را پایش و تنظیم می‌کند. این سیستم‌ها موجب افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف انرژی و آب شده‌اند.

بهرامی تاکید کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد برای تأسیس گلخانه‌های جدید و استقبال کشاورزان از این مدل کشت، برنامه‌ریزی جامعی برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، و حمایت‌های مالی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.