سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: ۲ معیار مهم بخش معدن، سودآوری و ارزآوری پروژه‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۵ با بیان اینکه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حدود ۳۰ نفر از سفرای کشور‌های مختلف حضور داشتند، بخش معدن را یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در سرمایه‌گذاری توصیف کرد.

وی اظهار کرد: ما در سازمان سرمایه‌گذاری، معیار‌هایی را برای پروژه‌ها تعریف کردیم که مهم‌ترین آنها «سودآوری و ارزآوری» پروژه‌هاست؛ بخش معدن حائز هر دو معیار است و پروژه‌های متنوعی در این حوزه در حال کار هستند.

حیدری ادامه داد: با مجموعه‌های ایمیدرو و خانه معدن در این نمایشگاه صحبت شد تا بتوانیم با همکاری بیشتر، لیست و پکیج پروژه‌ها را داشته باشیم تا در ساختاردهی و تامین مالی به آنها کمک کنیم و امیدوار باشیم در معرفی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقات خوبی رخ دهد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار‌های بزرگی انجام داد، معدن است و تلاش می‌کنیم تا اتفاقات خوبی در این خصوص رخ دهد.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵)، از ۸ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برگزار می‌شود.

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

برچسب ها: بخش معدن ، ارزآوری ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
آمادگی واگذاری ۲معدن طلا با سرمایه‌گذاران خارجی/ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تأثیر اسنپ‌بک صددرصدی نیست ولی بازار را وارد شوک روانی می‌کند
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌فروش سکه ضرب ۱۳۸۶ سه‌شنبه برگزار می‌شود
خیال راحت مالکان و مستاجران همزمان با تقویت سامانه خودنویس
صدور قبوض نجومی برق برای متخلفان در عدم اتصال سامانه املاک و اسکان
تبدیل بندر نگین به قطب توسعه دریا محور کشور
هشدار سازمان بورس درباره کلاهبرداری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی
از افزایش شاخص‌های بازار سرمایه تا ورود نقدینگی به بازار
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور طی دو روز آینده
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴
تولید زعفران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
آخرین اخبار
پیش‌فروش سکه ضرب ۱۳۸۶ سه‌شنبه برگزار می‌شود
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور طی دو روز آینده
هشدار سازمان بورس درباره کلاهبرداری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تولید زعفران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
تبدیل بندر نگین به قطب توسعه دریا محور کشور
از افزایش شاخص‌های بازار سرمایه تا ورود نقدینگی به بازار
صدور قبوض نجومی برق برای متخلفان در عدم اتصال سامانه املاک و اسکان
ضرورت جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴
کاهش تخلفات مالیاتی با صدور صورت حساب الکترونیکی
خیال راحت مالکان و مستاجران همزمان با تقویت سامانه خودنویس
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان
آمادگی واگذاری ۲معدن طلا با سرمایه‌گذاران خارجی/ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
سوددهی و ارزآوری بخش معدن؛ ۲ معیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو