باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۵ با بیان اینکه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حدود ۳۰ نفر از سفرای کشورهای مختلف حضور داشتند، بخش معدن را یکی از مهمترین حوزهها در سرمایهگذاری توصیف کرد.
وی اظهار کرد: ما در سازمان سرمایهگذاری، معیارهایی را برای پروژهها تعریف کردیم که مهمترین آنها «سودآوری و ارزآوری» پروژههاست؛ بخش معدن حائز هر دو معیار است و پروژههای متنوعی در این حوزه در حال کار هستند.
حیدری ادامه داد: با مجموعههای ایمیدرو و خانه معدن در این نمایشگاه صحبت شد تا بتوانیم با همکاری بیشتر، لیست و پکیج پروژهها را داشته باشیم تا در ساختاردهی و تامین مالی به آنها کمک کنیم و امیدوار باشیم در معرفی و جذب سرمایهگذاری خارجی اتفاقات خوبی رخ دهد.
وی گفت: یکی از مهمترین بخشهایی که میتوان در جذب سرمایهگذاری خارجی کارهای بزرگی انجام داد، معدن است و تلاش میکنیم تا اتفاقات خوبی در این خصوص رخ دهد.
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵)، از ۸ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران برگزار میشود.
منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی