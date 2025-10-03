حرکت بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی از بنادر ترکیه به سمت غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0642\u06cc\u0641 \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u00ab\u0635\u0645\u0648\u062f\u00bb \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f5 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u063a\u0632\u0647 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n