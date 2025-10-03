باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حرکت بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی از بنادر ترکیه به سمت غزه + فیلم

تصاویری از حرکت حدود ۴۵ قایق از بندر آرسوز ترکیه به سمت غزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در واکنش به توقیف ناوگان «صمود» توسط صهیونیست‌ها، بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی ترکیه به سمت غزه حرکت کردند.

 

