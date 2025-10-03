حسین باجلوند در پرتاب دیسک مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان صاحب مدال طلا شد؛ این چهارمین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفتمین روز دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، رقابت‌های پرتاب دیسک کلاس F ۱۱ برگزار شد که طی آن حسین باجلوند صاحب مدال طلا شد.

حسین باجلوند با پرتاب ۴۱.۷۰ متر به قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد، در این ماده مهدی اولاد نیز حضور داشت و با رکورد که ۳۵.۹۶ متر در رده هفتم قرار گرفت. این تنها پرتاب صحیح اولاد بود.

باجلوند در حالی چهارمین مدال طلا ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند را کسب کرد که در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نقره گرفته بود.

کاروان ایران تاکنون ۴ مدال طلا توسط حسین باجلوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، ٢ مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ٣ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
باور کن وقتی اومد یه کارت هدیه ۵۰۰ تومنی بهش میدن بعدشم یارانشو قطع میکنند مسولین رسیدگی کنن یادتون نره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
احسنت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
ماشاء الله قهرمان خدا قوت
۰
۲
پاسخ دادن
