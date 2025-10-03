باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات هندی روز پنج‌شنبه اعلام کردند که هند و چین قصد دارند پس از یک تعلیق پنج‌ساله، پرواز‌های مستقیم بین برخی از شهر‌های خود را از سر بگیرند؛ چرا که روابط بین دو کشور در حال بهبود تدریجی است.

پرواز‌های مستقیم بین دو کشور در جریان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ متوقف شد و با تداوم تنش‌های مرزی طولانی‌مدت بین پکن و دهلی‌نو، از سرگیری نشد.

سفارت هند در چین در پستی در پلتفرم شبکه اجتماعی ویچت اعلام کرد که پرواز‌ها بین شهر‌های تعیین‌شده، با تصمیم شرکت‌های حمل‌ونقل تجاری، تا پایان اکتبر از سر گرفته خواهد شد.

این سفارت افزود: «ازسرگیری این پرواز‌ها بخشی از رویکرد دولت هند برای عادی‌سازی تدریجی روابط بین هند و چین است.»

ایندیگو، بزرگترین شرکت حمل‌ونقل هوایی هند، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از ۲۶ اکتبر، پرواز‌های خود از کلکته هند به گوانگژو چین را از سر خواهد گرفت.

این ازسرگیری، پس از آن صورت می‌گیرد که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، ماه گذشته برای اولین بار در هفت سال گذشته از چین بازدید کرد تا در یک مجمع امنیت منطقه‌ای شرکت کند. این سفر بخشی از تلاش‌های دو کشور برای عادی‌سازی روابط بود.

روابط چین و هند پس از درگیری نیرو‌های امنیتی در سال ۲۰۲۰ در یک منطقه مرزی مورد مناقشه در کوهستان هیمالیا، به شدت تیره شد. در این درگیری که شدیدترین خشونت در دهه‌های اخیر محسوب می‌شد، چهار سرباز چینی و بیست سرباز هندی کشته شدند و این امر به تعلیف تعاملات سیاسی سطح بالا منجر گردید.

منبع: آسوشیتدپرس