باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران به ریاست فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و رئیس جلسه، با حضور گسترده اعضا و مسئولان، به صورت حضوری و برخط برگزار شد تا زمینه حضور حداکثری و مشارکت همه‌جانبه فراهم گردد.

آرش محمدی نافچی رئیس هیأت اسکواش استان چهارمحال و بختیاری و عضو هیأت رئیسه فدراسیون، با حضور در این نشست، به بررسی مسائل حیاتی و زیرساختی ورزش اسکواش پرداخت و با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تخصصی گفت: اسکواش رشته‌ای تخصصی است که امکان فعالیت حرفه‌ای آن در سالن‌های چندمنظوره فراهم نیست. تا زمان تکمیل پروژه‌های در حال ساخت به اتمام نرسیده، اجازه آغاز پروژه‌های جدید صادر نمی‌شود. خواهشمندم این مسئله را با دقت بررسی نمایید تا استان‌هایی که فاقد زیرساخت‌های تخصصی هستند، بتوانند به شکل حرفه‌ای در این حوزه وارد عمل شوند.

وی به شرح وظایف هیأت‌های استانی در خصوص زیرساخت‌ها پرداخت و بیان داشت: هیأت‌های استانی مجاز به انجام هزینه‌های عمرانی یا ساخت‌وساز نیستند؛ چرا که این امور جزو وظایف مستقیم هیأت‌ها محسوب نمی‌شود. رسالت اصلی هیأت‌ها مدیریت، پیگیری، و ایجاد تعاملات سازنده به منظور جذب منابع و حمایت‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها است.

آرش محمدی به موضوع رشته پدل اشاره کرد و اظهار داشت: رشته پدل در ابتدا زیرمجموعه فدراسیون اسکواش بود و موفقیت‌های چشمگیر آن مرهون تلاش‌های بی‌وقفه و زحمات آرش بشیری و فدراسیون اسکواش بوده است که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، این رشته را به رشد و توسعه رساندند. اکنون که پدل یک شبه از اسکواش جدا شده، لازم است بررسی شود که این رشته چه دستاورد‌ها و پیشرفت‌هایی داشته است و ما خواستار این هستیم که پدل به فدراسیون اسکواش باز گردد.

وی، از تلاش‌های مستمر و تخصصی، رئیس فدراسیون اسکواش، همچنین ارکان فدراسیون، روسای هیأت‌های استانی، کمیته‌ها، نمایندگان مجمع و همکاری صمیمانه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که این همکاری‌ها بیش از پیش تقویت شده و به توسعه روزافزون ورزش اسکواش منجر شود.

این مجمع که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به صورت ترکیبی برگزار گردید، فرصت ارزشمندی بود تا اعضا ضمن ارزیابی چالش‌ها و فرصت‌ها، برنامه‌های راهبردی توسعه اسکواش در کشور را تصویب و عملیاتی نمایند.