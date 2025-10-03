دارنده مدال طلای رقابت‌های جهانی پارادوومیدانی این مدال را به شهید سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن باجولوند ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران در جریان رقابت‌های جهانی هند، با رکورد ۴۱.۷۰ متر به مقام قهرمانی پرتاب دیسک کلاس F۱۱ رسید.

باجولوند که سال گذشته موفق به کسب مدال نقره در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس شده بود، پس از پایان مسابقه امروزش گفت: این مدال طلا را به سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و همچنین شهدای لرستان تقدیم می‌کنم. علاوه بر این از علی بهرامی و مصطفی بهرامی که زحمات زیادی برایم کشیدند، تشکر و این مدال را به آنها نیز تقدیم می‌کنم.

او ادامه داد: من سال قبل برای اولین بار در پارالمپیک شرکت کردم و مدال نقره گرفتم. واقعاً تلاش زیادی کرده‌ام تا به اینجایی که هستم، برسم.

روز گذشته نیز سعید افروز دیگر طلایی کاروان ایران در مسابقات جهانی هند، مدالش را به سرلشگر شهید حسین سلامی فرمانده کل سپاه تقدیم کرده بود.

