سعید اوحدی رئیس بنیاد درباره برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان ایثارگر نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان ایثارگر بیان کرد: طبق بند "جیم" ماده ۳۱ احکام برنامه هفتم ، دولت مکلف است که لایحه تجمیع و اصلاح قوانین حمایت از ایثارگران را ظرف مدت یک سال ارائه دهد. این لایحه با ۲۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و با حضور نمایندگان تشکل‌های گوناگون، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و تکمیل شد. لایحه مذکور به دولت تقدیم شده است و موضوع تبدیل وضعیت نیز به صورت جامع در آن طرح شده است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که لایحه هنوز به تصویب نرسیده است؛ بنابراین مشخص نیست که کدام دستگاه‌ها از اجرای آن امتناع خواهند کرد. در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تبدیل وضعیت مشمولان بند "واو" و بند "دال" تبصره ۲۰ (مربوط به مشمولان شهادت) مصوب و اجرا شد. اما در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، این حکم قانونی لحاظ نشد. از این رو، در انتظار ارائه لایحه جامع از سوی دولت هستیم. ما تأکید داریم که هرچه سریع‌تر لایحه به تصویب دولت رسیده و در صحن مجلس مطرح شود. با هماهنگی دولت و مجلس، ان‌شاءالله این امر محقق خواهد شد.

اوحدی افزود: همچنین، بر اساس بند "جیم" ماده ۸۷، دولت مکلف به برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر است. خوشبختانه با هماهنگی انجام شده، مقرر گردید این آزمون در آذرماه برگزار شود.