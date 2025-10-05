سعید اوحدی رئیس بنیاد درباره برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان ایثارگر نکاتی را بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان ایثارگر بیان کرد: طبق بند "جیم" ماده ۳۱ احکام برنامه هفتم ، دولت مکلف است که لایحه تجمیع و اصلاح قوانین حمایت از ایثارگران را ظرف مدت یک سال ارائه دهد. این لایحه با ۲۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و با حضور نمایندگان تشکل‌های گوناگون، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و تکمیل شد. لایحه مذکور به دولت تقدیم شده است و موضوع تبدیل وضعیت نیز به صورت جامع در آن طرح شده است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که لایحه هنوز به تصویب نرسیده است؛ بنابراین مشخص نیست که کدام دستگاه‌ها از اجرای آن امتناع خواهند کرد. در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تبدیل وضعیت مشمولان بند "واو" و بند "دال" تبصره ۲۰ (مربوط به مشمولان شهادت) مصوب و اجرا شد. اما در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، این حکم قانونی لحاظ نشد. از این رو، در انتظار ارائه لایحه جامع از سوی دولت هستیم. ما تأکید داریم که هرچه سریع‌تر لایحه به تصویب دولت رسیده و در صحن مجلس مطرح شود. با هماهنگی دولت و مجلس، ان‌شاءالله این امر محقق خواهد شد.

اوحدی افزود: همچنین، بر اساس بند "جیم" ماده ۸۷، دولت مکلف به برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر است. خوشبختانه با هماهنگی انجام شده، مقرر گردید این آزمون در آذرماه برگزار شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
هرجوونی که تو ایران دنیا اومده ایثاررررر گر هست
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
بی عدالتی مطلق
۱
۳
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۰۸:۰۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
همین کشور عقب باید بر حسب علم عمل سواد باشه نه این چرندیات
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
ردیف حقوقی تعیین کنید تو خانه بمونند کمتر بی سواد بیاد تو جامعه،
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۰۷:۵۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
غیراز فرزندان ایثارگران وشهدا و... دیگر فرزندان ایران بحساب نمی ایند؟ اگر آنها برای رضای خداوندی انجام وظیفه کرده اند بهتر نیست آجر خود را از خداوند طلب کنند نه از کل مردم ایران
آیا فرزندان شهدا و ایثارگر که با پیامبر وامام علی جان فدایی می کردند آن بزرگواران هم برایشان تبعیض قائل می شدند آیا اصحاب جمل حق شمشیر خودرا از امام علی می خواستند با آنها مدارا کرد یا با آنها جنگیدند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
چرا..........
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تورا خدا رها کنید.همه ایران ایثارگر هستند. تجربه رسمی شدن بند دال وواو کم بود زیر دیپلم با سمت نظافتچی با ۶۰ سال سن را جذب کردید هزار معطل لاینحل ایجاد شد.وجوانان دانشگاهی بیکار
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
طرف 50 سالشه،نیازی نداره،با سرایداری اوده با دیپلم حالا دنبال ردیف حقوقی دبیری براش ثبت کنند،
دولت مکلف به برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان ایثارگر است
