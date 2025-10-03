آئین قالیشویان در مشهد اردهال کاشان برگزار شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0645\u0630\u0647\u0628\u06cc \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0634\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0627\u0631\u062f\u0647\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0639\u0634\u0642 \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u0634\u0648\u0631 \u062e\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0646 \u0628\u0627\u0642\u0631 (\u0639) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f1\u06f2 \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648 \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n