آئین قالیشویان در مشهد اردهال کاشان برگزار شد + فیلم

آئین قالیشویان، جلوه‌ای کوچک از عشق الهی و شور خدایی مردم منطقه کاشان به مکتب و معارف اهل بیت علیهم‌السلام است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال در دومین جمعه از مهرماه با عشق الهی و شور خدایی مردم منطقه به حضرت علی بن باقر (ع) برگزار شد.

این آئین سال ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.

 

