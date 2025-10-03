باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -همزمان با سالروز وفات کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س)، شهر قم امروز حال و هوایی دیگر دارد؛ حال و هوای دلدادگی، سوگ، و زیارت عاشقانه. از نخستین ساعات شب گذشته، زائران و مجاوران با حضور گسترده در حرم مطهر آن حضرت، دلهای خود را به آستان نورانیاش گره زدند و در غم رحلت اختالرضا (ع) به سوگواری پرداختند.
صبح امروز نیز خادمان و زائران آستان مقدس، در قالب دستههای عزاداری از بیتالنور؛محل اقامت ۱۷ روزه حضرت معصومه (س) در قم به سمت حرم مطهر حرکت کردند. این آیین معنوی، نمادی از ارادت بیپایان مردم به بانویی است که با هجرتی عاشقانه از مدینه تا قم، تاریخ این شهر را با نور حضورش متبرک ساخت.
در مسیر این سوگواری، موکبهای مردمی از شهرهای مختلف کشور با شور و شعور حسینی، به پذیرایی از زائران پرداختند؛ صحنههایی از همدلی و خدمت که جلوهای دیگر از عشق به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.
در لحظات اوج سوگواری، ندای طنینانداز «حیدر حیدر» از حنجرهی خادمان آستان حضرت معصومه (س)، فضای حرم را پر کرد؛ نغمهای جانسوز که دلهای زائران را لرزاند و صحنهای نورانی را به ذکر عشق علی (ع) آراست.
حضرت فاطمه معصومه (س) در سال ۲۰۱ هجری قمری، به قصد دیدار با برادر بزرگوارشان امام رضا (ع)، راهی ایران شدند و پس از ورود به شهر قم در ۲۳ ربیعالاول، تنها ۱۷ روز در این شهر اقامت داشتند. اما همین حضور کوتاه، قم را به قبلهی دلهای عاشقان اهل بیت بدل کرد. بانوی کرامت در دهم ربیعالثانی چشم از جهان فروبست و پیکر مطهرشان در حرم کنونی آرام گرفت؛ حرم امنی که امروز مأمن دلهای بیقرار است.