باشگاه خبرنگاران جوان - از کودکی، اغلب به ما یاد میدهند که وقتی دیگران به ما کمک میکنند، از آنها قدردانی کنیم. طبق هنجارهای اجتماعی، ما از آنها تشکر میکنیم. اما چند بار با سپاسگزاری از وجود آنها و برای چیزهای کوچک مثبتی که در زندگی ما اتفاق میافتد، از آنها تشکر میکنیم؟ آیا واقعاً معنای سپاسگزار بودن را درک میکنیم؟
ارج نهادن به لطف و زحمات دیگران یا قدردانی احساسی آگاهانه و دلپذیر است که هنگام سپاسگزاری از چیزی ملموس یا غیرمادی ابراز شود.
حس قدرشناسی چیزی فراتر از مهربان بودن صرف است. طرز فکری است که در آن ما خوبیهای دیگران را تصدیق میکنیم، و همین سبب میشود احساس خوب و سرزندگی داشته باشیم.
تشخیص خوبیها و همچنین پیامدهای آن نوعی قدردانی است.
شما برای چیزی یا کسی در زندگی خود سپاسگزار هستید و وقتی قدردانی را تجربه میکنید، با احساسات مهربانی، گرمی و انواع دیگر نیکوکاری پاسخ میدهید.
قدردانی چگونه خود را نشان میدهد؟ نشانههایی که نشان میدهد شما احساس قدردانی میکنید چیست؟
شما میتوانید قدردانی و سپاسگزاری خود را برای آنچه دارید به روشهای مختلف ابراز کنید.
به عنوان مثال، میتواند شامل موارد زیر باشد:
کمی وقت بگذارید و در مورد چیزهایی که در زندگیتان دارید و بابت آنها سپاسگزار هستید، تأمل کنید.
برای قدردانی و سپاسگزاری از زیبایی و شگفتی هر چیزی در زندگی روزمره خود مکث کنید.
برای سلامتی خود از خدا سپاسگزاری کنید.
از کسی به خاطر تأثیر مثبتی که بر زندگی شما داشته است تشکر کنید.
برای ابراز قدردانی، کار خوبی برای شخص دیگری انجام دهید.
تمرکز کنید بر چیزهای کوچک زندگی که به شما لذت و آرامش میدهند.
از طریق مراقبه یا دعا تشکر کنید.
تمرین منظم و ابراز قدردانی، مزایای کوتاه مدت و بلندمدت متعددی را ارائه میدهد.
روان شناسان و محققان در حوزه اعصاب و روان به طور گسترده ” قدردانی” را بررسی کردهاند، قدردانی یکی از مباحث اصلی روانشناسی مثبت است. افرادی که عمداً نعمتهای خود را میشمارند، شادتر و کمتر ناراضی به نظر میرسند. اما دقیقاً چگونه؟
طبق تحقیقات، کسانی که احساس قدردانی میکنند، فعالیت مغزی بیشتری در قشر جلوی مغز میانی دارند که با یادگیری و تصمیمگیری مرتبط است.
قدردانی احساسات مثبتی مانند شادی و دلسوزی را افزایش میدهد و در عین حال ما را به جستجوی و ارتباط با چیزهای خوب در زندگیمان سوق میدهد.
این امر ما را قادر میسازد تا تمرکز خود را از احساسات مضر مانند تلخی و حسادت دور کنیم.
یک تمرین مداوم قدردانی، مزایای بلندمدتی بر خلق و خو و رفتار دارد که ممکن است به مرور زمان افزایش یابد.
روانشناسان مختلفی از تمرین قدردانی یاد میکنند. در حالی که یک فرد در حال گذراندن دوران سختی است، بسیار مهم است که لحظات شاد و افرادی را که در اطراف خود از آنها سپاسگزار است، به خاطر بسپارد.
طبق یک مطالعه، تمرین قدردانی آگاهانه منجر به افزایش فوری ۱۰ درصدی شادی و کاهش ۳۵ درصدی علائم افسردگی میشود. اگر به یک عادت تبدیل شود، میتواند به جلوگیری از اضطراب و غم کمک کند.
قدردانی، علاوه بر کاهش و مقابله با احساسات منفی، با سایر عادات مفید مانند ورزش نیز مرتبط دانسته شده است.
قدردانی همچنین با سیستم ایمنی قویتر، درد و کوفتگی کمتر، علائم حیاتی پایینتر و خواب عمیقتر و آرامشبخشتر مرتبط دانسته شده است.
قدردانی ظرفیت ما را برای بخشش افزایش میدهد، ما را برای خدمت به دیگران انگیزه بیشتری میدهد و دلسوزی برای دیگران را تقویت میکند. میتواند به اعضای تیم کمک کند تا احساس رضایت و رضایت بیشتری داشته باشند و شاید خطر فرسودگی شغلی را کاهش دهد.
نشان داده شده است که نگرش قدردانانه، شانس ما را برای گسترش تشویق و هیجانی که در ما ایجاد میکند، افزایش میدهد، چه از طریق ابراز قدردانی و چه از طریق افزایش تمایل ما برای کمک به دیگران.
قدردانی این پتانسیل را دارد که در دو سطح به ما سود برساند.
اولاً، وقتی قدردان باشیم، احتمال بیشتری دارد که در سایر اعمالی که رفاه ما را افزایش میدهند، مانند مدیتیشن، ورزش و شناخت تواناییهایمان، شرکت کنیم.
ثانیاً، ما را الهام میبخشد که اجتماعیتر، با ملاحظهتر و سخاوتمندتر باشیم.
مانند تمام استعدادهای دیگر، قدردانی نیز آموزش داده میشود و تمرین میشود. در زیر روشهای تمرین ذکر شده است:
تمرکز بر جنبههای مثبت زندگی خود را به یک عادت روزانه تبدیل کنید. این امر تأثیر مستقیمی بر خلق و خو و کیفیت خواب شما در طول روز خواهد داشت. درمانگران اغلب هنگام شروع مشاوره برای افسردگی، این کار را همراه با اولین تمرینها توصیه میکنند. توصیه میشود حداقل ۱۰ دقیقه به این فعالیت اختصاص دهید تا اینکه عجولانه آن را انجام دهید. نوشتن آنها میتواند راهی عالی برای تکمیل فعالیت شما باشد و در پایان به عقب برگردید و آنها را بخوانید.
روزانه بنویسید. نوشتن شکل مؤثری از خوددرمانی است.
هنگامی که مینویسید، بخشهایی از مغز که مرتبط با خلاقیت و تحریک احساسات خوشایند است، تحریک میشود.
افرادی که میتوانند معنا را کشف کنند و از چیزهای مثبت ناشی از یک شرایط دشوار قدردانی کنند، انعطافپذیری، بخشش و بیطرفی بیشتری دارند.
وقتی سعی میکنید خوشبین باشید، خواندن کلمات سپاسگزاری خودتان ممکن است احساسات شما را بهتر کند.
افراد زیادی در اطراف ما هستند و همه ما به نوعی با هم مرتبط هستیم. چند وقت یکبار میتوانیم برای ابراز فعال یا متفکرانه قدردانی خود وقت بگذاریم؟
مطمئناً، ما از صندوقدار فروشگاه محلی خود برای خرید خریدمان تشکر میکنیم، یا از شریک زندگی خود برای چیدن میز تشکر میکنیم، اما آیا میتوانیم برای معنادار کردن آن وقت بگذاریم؟
به خودتان هدف دهید که هر هفته فرد جدیدی را انتخاب کنید و راههای جدیدی برای ابراز تشکر یاد بگیرید.
این ممکن است شامل برقراری ارتباط غیرکلامی آگاهانهتر (مانند تماس چشمی و لبخند)، نوشتن یک یادداشت معنادار با ذکر اقدامات دیگران و تأثیر خوب آنها بر شما یا ابراز تشکر فراوان با یک هدیه زیبا یا ژست خدماتی (مانند یک دسته گل) باشد.
وقتی صحبت از قدردانی میشود، مدیتیشن ما را به اوج میرساند.
مدیتیشنهای هدایتشدهی مختلف، مانند عشق و مهربانی، به ما کمک میکنند تا دیدگاه خود را نسبت به زندگی گسترش دهیم و ارتباط خود را با خود و سایر موجودات تقویت کنیم.
همچنین میتوانیم از این زمان برای تجسم یک موقعیت خاص که برای آن سپاسگزار هستیم استفاده کنیم و اجازه دهیم این احساس عمیقتر و قویتر شود.
هنگامی که هدیهای دریافت میکنید یا یک حرکت زیبا از کسی میبینید، در نظر بگیرید که نیت آن شخص برای آوردن خیر و خوبی به زندگی شما چه بوده است. به توانایی او برای کمک کردن به شما، شاد کردنتان، یا همراهی شما در یک موقعیت دشوار فکر کنید.
۱. فراتر از شیء: اگر کسی به شما هدیهای میدهد (مثلاً یک کتاب یا یک غذا)، به جای اینکه فقط بگویید “ممنونم برای کتاب”، عمیقتر شوید.
۲. نیت خیر: فکر کنید: “این شخص با دادن این کتاب میخواسته به من کمک کند تا یاد بگیرم، استراحت کنم، یا سرگرم شوم. ” یا “این شخص با تماس گرفتن در زمان سختی، قصد داشته به من آرامش بدهد و نشان دهد تنها نیستم. ”
۳. قدردانی از انسان: تمرکز بر نیت، باعث میشود شما نه تنها از کار انجام شده، بلکه از مهربانی، درک، و انرژی مثبتی که آن شخص برای شما صرف کرده است، قدردانی کنید. این نوع تمرین سپاسگزاری، ارتباطات شما را عمیقتر کرده و احساس شما نسبت به آن شخص را تقویت میکند.
قدردانی، بدون شک، احساسی فوقالعاده برای پرورش است. بله، میتوانید قدردانی را به نشان تجاری خود تبدیل کنید. فراموش نکنید که تمرین و صبر اجزای ضروری اهداف و آرزوهای ما هستند. همین حالا تمرین را شروع کنید. میتوانید با یک درمانگر نیز صحبت کنید تا سفر قدردانی خود را آغاز کنید.
