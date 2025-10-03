وزیر خارجه پاکستان گفت طرح غزه ترامپ با پیش‌نویس ارائه‌شده توسط گروهی از کشور‌های با اکثریت مسلمان همخوانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان، روز جمعه اعلام کرد که ۲۰ ماده‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، این هفته به عنوان بخشی از طرح غزه خود اعلام کرد، با پیش‌نویس ارائه‌شده توسط گروهی از کشور‌های با اکثریت مسلمان همخوانی ندارد.

دار به قانونگذاران در پارلمان پاکستان گفت: «در این طرح تغییراتی ایجاد شده است.»

وی تصریح کرد: «من به وضوح گفته‌ام که این ۲۰ ماده‌ای که ترامپ منتشر کرده، متعلق به ما نیست. این موارد با طرح ما یکسان نیستند. من می‌گویم که در پیش‌نویسی که ما داشتیم، برخی تغییرات در آن ایجاد شده است.»

ترامپ روز دوشنبه این طرح را منتشر کرد که بر اساس آن، جنگ بین اسرائیل و حماس پایان یافته و تمام اسرا - چه زنده و چه کشته شده - باید ظرف ۷۲ ساعت پس از برقراری آتش‌باز بازگردانده شوند.

این طرح که جزئیات بسیاری از آن به مذاکرات آتی موکول شده، منوط به پذیرش توسط  حماس است. در این طرح به غزه بازسازی‌شده با عنوان «غزه جدید» اشاره شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: طرح ترامپ ، جنگ غزه ، وزیر خارجه پاکستان
