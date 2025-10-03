فیفا از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیفا از توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک با نام تریوندا رونمایی کرد.

نام TRIONDA ترکیبی از tri (به معنای سه کشور میزبان) و واژه اسپانیایی onda به معنای موج یا حال و هوا است. این توپ در ادامه سنت نامگذاری توپ‌های رسمی جام جهانی توسط آدیداس طراحی شده که از سال ۱۹۷۰ برای هر دوره مسابقات انجام می‌شود.

آدیداس حتی پیش از رونمایی، با یک رویداد در لاس‌وگاس، معرفی مختصری از توپ‌های قبلی را به نمایش گذاشت.

پنل‌های توپ TRIONDA به رنگ‌های قرمز، سبز و آبی طراحی شده‌اند که نمایانگر سه کشور میزبان است، همراه با جزئیات طلایی که یادآور جام جهانی فیفا است. در سطح توپ، نماد‌های برجسته‌ای یک ستاره برای آمریکا، یک عقاب برای مکزیک و برگ افرا برای کانادا وجود دارد.

همچنین، طراحی توپ به‌گونه‌ای است که سه بخش مختلف آن به شکل مثلث در مرکز به هم می‌رسند تا نشان‌دهنده اتحاد این سه کشور در میزبانی جام جهانی باشد.

توپ TRIONDA از چهار پنل تشکیل شده و یکی از آنها دارای یک تراشه حسگر حرکتی است که داده‌ها را به سیستم VAR و داوران ویدیویی ارسال می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر، از جمله تعیین آفساید یا تشخیص خطا‌های هند، کمک کند. این تراشه می‌تواند هر برخورد و تعامل بازیکن با توپ را ثبت کرده و موقعیت آن را در هر لحظه ردیابی کند. داده‌ها با سرعت ۵۰۰ بار در ثانیه ارسال می‌شوند تا اطلاعات دقیقی از بازی در اختیار داوران قرار گیرد.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در مراسم رونمایی از این توپ گفت: توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ واقعا زیباست. از معرفی تریوندا احساس افتخار و خوشحالی می‌کنم. آدیداس بار دیگر یک توپ نمادین برای جام جهانی خلق کرده است که طراحی آن نشان‌دهنده‌ی اتحاد و شور کشورهای میزبان است. بی‌صبرانه منتظرم ببینم این توپ زیبا چگونه به تور دروازه‌ها می‌رسد.