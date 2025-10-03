وزیر خارجه ایرلند در جلسه ای وضعیت ناوگان بین‌المللی صمود و تأمین امنیت شهروندان ایرلندی حاضر در این ناوگان را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سایمون هریس،وزیر امور خارجه ایرلند از برگزاری جلسه‌ای با مقامات ارشد و دیپلمات‌های این کشور برای بررسی وضعیت ناوگان بین‌المللی صمود و تأمین امنیت شهروندان ایرلندی حاضر در این ناوگان خبر داد.

وی در این دیدار تأکید کرد: ماموریت این ناوگان کاملاً صلح‌آمیز است و هدف اصلی آن جلب توجه جامعه جهانی به بحران انسانی در نوار غزه می‌باشد. 

پیش از این یک خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که ۹ کشتی وابسته به «ناوگان آزادی» همچنان در مسیر خود به سوی نوار غزه پیشروی می‌کنند. این کشتی‌ها در حال حاضر در فاصله ۴۷۰ مایلی از نوار غزه قرار دارند. بر اساس این گزارش، کشتی «مارینت» از ناوگان صمود موفق شده است تا فاصله ۵۴ مایلی سواحل غزه پیشروی کند.

ائتلاف بین‌المللی «کاروان آزادی» (FFC) روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۱ کشتی دیگر برای به چالش کشیدن محاصره چندساله اسرائیل در حال حرکت به سوی نوار غزه هستند. این کاروان جدید، یک روز پس از آن تشکیل شد که نیروی دریایی اسرائیل به ۴۲ کشتی عازم غزه برای به چالش کشیدن محاصره اسرائیل حمله کرد و آنها را توقیف و بیش از ۴۵۰ فعال حاضر در آنها را بازداشت کرد.

منبع: الجزیره

