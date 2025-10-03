باشگاه خبرنگاران جوان- بوی بد دهان از مشکلات شایع در جامعه است که علاوه بر ایجاد ناراحتی برای فرد، میتواند روابط اجتماعی او را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله از جمله شکایات رایج بیماران در کلینیکهای دندانپزشکی محسوب میشود. با شناسایی دقیق دلایل بوی بد دهان و ارائه راهکارهای درمانی مناسب، میتوان سلامت دهان و دندان را بهبود بخشید.
آزیتا صادق زاده، متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت با تأکید بر اهمیت شناسایی علل بوی بد دهان، خاطرنشان کرد: «با شناسایی دقیق دلایل بوی بد دهان و ارائه راهکارهای درمانی مناسب، میتوان سلامت دهان و دندان را بهبود بخشید.»
بر اساس آمار، حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد افراد در جوامع مختلف از هالیتوزیس یا بوی بد دهان رنج میبرند. این مشکل در افراد سیگاری، کسانی که بهداشت دهان و دندان را رعایت نمیکنند و مبتلایان به بیماریهای لثه شایعتر است.
· پوسیدگی دندانها
· بیماریهای لثه
· تجمع پلاک و جرم
· خشکی دهان
· عفونتهای تنفسی
· بیماریهای گوارشی
· دیابت
· نارسایی کلیوی و کبدی
· مصرف برخی داروها
همچنین سبک زندگی مانند مصرف دخانیات و رژیم غذایی حاوی سیر و پیاز نیز میتواند از عوامل ایجاد بوی بد دهان باشد.
پیشگیری از هالیتوزیس
· مسواک زدن حداقل دو بار در روز
· استفاده روزانه از نخ دندان
· تمیز کردن زبان
· نوشیدن آب کافی
· پرهیز از دخانیات
· مراجعه منظم به دندانپزشک
· رفع پوسیدگیهای دندان و بیماریهای لثه
· جرمگیری دندان
· استفاده از دهانشویههای ضدعفونیکننده
· درمان علتهای غیر دهانی توسط پزشک متخصص
به گفته این متخصص، هالیتوزیس در بیشتر موارد قابل پیشگیری و درمان است و آموزش بیماران نقش کلیدی در کاهش بوی بد دهان و ارتقای سلامت دهان دارد.
منبع: همشهری آنلاین