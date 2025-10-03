باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به دلیل اتهام‌زنی به فعالان ناوگان «صمود» جهانی محکوم کرد.

این کمیته در واکنش به ویدیویی که بن گویر را در حال مواجهه با فعالان بازداشت‌شده این ناوگان در آب‌های بین‌المللی و متهم کردن آنان به «تروریست» بودن نشان می‌داد، بیانیه‌ای صادر کرد.

کمیته بین‌المللی در بیانیه خود در شبکه ایکس تأکید کرد: «این امر تعجب‌آور نیست که جنایتکاران نسل‌کشی، وزیر خود را برای خودنمایی در برابر فعالانی از ۵۰ کشور جهان - در حالی که با محافظانش محاصره شده - به صحنه بفرستند.»

این بیانیه افزود: «آنچه تعجب‌آور است، این است که با وجود کنترل کامل آن صحنه، نتوانسته‌اند بیش از ۲۵ ثانیه فیلمبرداری کنند بدون آنکه فریاد "آزادی برای فلسطین" از سوی شرکت‌کنندگان به گوش برسد.»

کمیته بین‌المللی با اشاره به شعار‌های فعالان که «گوش‌های بن گویر را کر کرده بود»، از بازداشت‌شدگان به دلیل نشان دادن همان روحیه مقاومت و استقامتی که در طول سفر یک‌ماهه خود به سوی غزه نشان داده بودند، تقدیر کرد.

این گروه در بیانیه خود بر شعار‌های «آزادی برای فلسطین، توقف نسل‌کشی و شکستن محاصره» تأکید کرد.

روز پنجشنبه، نیرو‌های رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود در آب‌های بین‌المللی حمله کردند و بیشتر از ۴۴ کشتی را توقیف و بیش از ۴۵۰ فعال از سراسر جهان را بازداشت کردند. این ناوگان در تلاش برای شکست محاصره غزه و تحویل کمک‌های بشردوستانه بود.

رژیم صهیونیستی به مدت نزدیک به ۱۸ سال، محاصره همه‌جانبه بر نوار غزه که میزبان حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، اعمال کرده است. این محاصره ضمن ایجاد بزرگ‌ترین زندان باز جهان، شرایط زندگی را برای ساکنان این منطقه به شدت دشوار ساخته است.

منبع: آناتولی