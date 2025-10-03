به گفته امام جمعه سنندج، سازمان ملل وظیفه‌اش دفاع از مظلوم است اما در برابر وحشی‌گری‌های رژیم صهیونی در غزه کاملا دست بسته عمل می‌کند و مردم را از خود ناامید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: سازمان ملل در برابر این اتفاق و جنایات رژیم سفاک صهیونی سکوت کرده و مردم دنیا امیدشان به این نهاد بین‌المللی را از دست داده‌اند.

وی افزود: جامعه بشری احساس امنیت نمی‌کند و برای تمام مردم دنیا معلوم شد، کسانی که دم از آزادی و حقوق بشر می‌زنند، صرفا در حد شعار است.

خطیب جمعه سنندج با بیان اینکه رژیم صهیونی از سلاح گرسنگی برای نابودی مردم غزه استفاده می‌کند، ادامه داد: این رژیم با گرسنه نگهداشتن کودکان غزه، خوی درندگی در پیش گرفته و بیرحمی را به اوج رسانده است.

ماموستا رستمی، حرکت ناوگان جهانی صمود و ارسال کمک به غزه را بسیار ارزشمند دانست و گفت: امروز انسجام جهانی در حمایت از ملت غزه شکل گرفته و این مهم خاموش نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان اشاره و اضافه کرد: ایران چندین سال است که مورد تحریم دشمنان است و مسولان باید از ظرفیت‌ها، منابع، معادن و نیروی انسانی توانمند برای رفع مشکلات معیشتی و توسعه کشور بهره گیرند.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه مردم کردستان در طول انقلاب سختی‌های زیادی کشیده و همواره پای انقلاب مانده‌اند، افزود: شایسته استان نیست که از لحاظ تورم و گرانی، در رده‌های اول کشور باشد.

