بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی رژیم اشغالگر اسرائیل را تحریم فرهنگی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بیش از ۳۰۰ موزه، مؤسسه و سازمان فرهنگی و هنری در هلند و بلژیک، با امضای بیانیه‌ای مشترک، تحریم فرهنگی اسرائیل را رسماً اعلام کردند.

این بیانیه که توسط ۳۰۲ نهاد فرهنگی و ۸۷۸ هنرمند مستقل امضاء شده، تأکید می‌کند که جامعه فرهنگی نمی‌تواند در برابر «جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی که توسط تمام مراجع صلاحیت‌دار به رسمیت شناخته شده است»، سکوت کند.

امضاءکنندگان اعلام کردند: «تحریم ما متوجه نهاد‌های دولتی اسرائیل و شرکت‌هایی است که در نقض حقوق بشر مشارکت دارند.» همچنین نهاد‌هایی که به وضوح با نسل‌کشی، اشغال و آپارتاید مخالفت کنند، از شمول این تحریم مستثنی خواهند بود.

از جمله نهاد‌های مهم امضاءکننده می‌توان به این موارد اشاره کرد: موزه بونفانتن ماستریخت، موزه هنر‌های زیبای خنت، جشنواره فیلم هلند، اپرای هلند، تئاتر سلطنتی فلاندر.

بیانیه به تخریب عمدی اماکن مذهبی، مدارس، کتابخانه‌ها و میراث فرهنگی غزه اشاره کرده و هدفگیری روزنامه‌نگاران، کارکنان امدادی، پرسنل پزشکی و هنرمندان را محکوم کرد.

امضاءکنندگان با اشاره به تأثیر تحریم‌های فرهنگی در پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی، از بیش از ۵۰۰۰ فعال حوزه سینما و ۴۰۰ موسیقیدان که اخیراً اقدامات مشابهی انجام داده‌اند، تقدیر کردند. آنها در پایان از حوزه‌های ورزش، دانشگاه، تجارت و سیاست نیز خواستند تا با قطع همکاری‌های خود، برای وادار کردن اسرائیل به تبعیت از قوانین بین‌المللی بپیوندند.

منبع:آناتولی

