باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام رئیس بازرسی تهران بزرگ، تیم‌های ویژه پلیس به طور مستمر و با همکاری سازمان‌های مربوطه، نسبت به حضور در نقاط آسیب‌خیز شهر اقدام کرده و معتادین متجاهر را شناسایی و به مراکز درمان و بازپروری منتقل می‌کنند. این اقدام با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اجرا می‌شود.

رئیس بازرسی پلیس تهران تاکید کرد: و سلامت مردم در اولویت قرار دارد و ما با جدیت کامل نظارت میدانی خود را افزایش داده‌ایم تا از هرگونه ناهنجاری و آسیب اجتماعی در سطح شهر جلوگیری کنیم.

شهروندان نیز می‌توانند با همکاری و اطلاع‌رسانی به پلیس، در اجرای این طرح‌های امنیتی و اجتماعی سهم موثری داشته باشند.