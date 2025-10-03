باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام رئیس بازرسی تهران بزرگ، تیمهای ویژه پلیس به طور مستمر و با همکاری سازمانهای مربوطه، نسبت به حضور در نقاط آسیبخیز شهر اقدام کرده و معتادین متجاهر را شناسایی و به مراکز درمان و بازپروری منتقل میکنند. این اقدام با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اجرا میشود.
رئیس بازرسی پلیس تهران تاکید کرد: و سلامت مردم در اولویت قرار دارد و ما با جدیت کامل نظارت میدانی خود را افزایش دادهایم تا از هرگونه ناهنجاری و آسیب اجتماعی در سطح شهر جلوگیری کنیم.
شهروندان نیز میتوانند با همکاری و اطلاعرسانی به پلیس، در اجرای این طرحهای امنیتی و اجتماعی سهم موثری داشته باشند.