صمد حضرتی با اشاره به نوسان قیمت برخی کالاها و سواستفاده عدهای سودجو از این وضعیت گفت: گشتهای مشترک نظارتی در استان آذربایجان شرقی بازار را رصد میکنند و در صورت مشاهده تخلف، برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه در این طرح بیشتر اقلام غذایی مانند مرغ و برنج مورد رصد قرار میگیرد اظهار کرد: فعالیت این گشتها موجب جلوگیری از افزایش قیمت مرغ در استان به ویژه تبریز شد و همه اصناف مرتبط با همراهی این بازرسان قیمت اعلام شده را بر تابلوی قیمت خود نصب کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه اقلام اساسی مورد نیاز مردم کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی تشکیل شد گفت: در این کمیته دادستان عمومی تبریز با تاکید بر رصد و پایش بازار و استمرار نظارتهای موثر در جهت جلوگیری از وقوع احتکار، گرانفروشی و عرضه نکردن کالا، خواستار برخورد با متخلفان شد.
حضرتی ادامه داد: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در بخشنامهای تشدید نظارتهای هدفمند و تاثیرگذار با هدف حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از وقوع تخلفات صنفی به ویژه احتکار اقلام مورد نیاز مردم را خواستار شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با همکاری متولیان موضوع نظارت با افزایش گشتهای مشترک نظارتی موثر در رصد و پایش بازار اقدام هدفمند انجام شود تا شاهد دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز خود باشیم.
