باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایتپور - باشگاه تاتنهام اعلام کرد که با رودریگو بنتانکور قرارداد جدید و بلندمدتی را امضاء کرده است.
تاتنهام مدت زمان قرارداد جدید بنتانکور را مشخص نکرده و در عوض از آن به عنوان بلندمدت یاد کرده است.
این بازیکن ۲۸ ساله از زمان پیوستنش از یوونتوس در ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون ۱۲۲ بازی برای تاتنهام انجام داده و ۹ گل نیز به ثمر رسانده است.
رودریگو بنتانکور گفت: احساس خیلی خوبی دارم و خیلی خوشحالم که میتوانم داستانم را با این باشگاه فوقالعاده ادامه دهم.
او ادامه داد: خانوادهام خوشحال هستند؛ من دوستان و همتیمیهای فوقالعادهای دارم که هر روز سخت تلاش میکنند. من عاشق این باشگاه هستم و اینجا احساس خیلی خوبی دارم.
بنتانکور بیان کرد: قهرمانی در لیگ اروپا لحظه فوقالعادهای بود و ما میخواهیم حالا بر اساس آن پیش برویم و جامهای بیشتری ببریم. ما یک سرمربی جدید و یک کاپیتان جدید داریم و من میخواهم سالهای بیشتری از حضور در این باشگاه لذت ببرم.
توماس فرانک، سرمربی تاتنهام نیز گفت: من بسیار خوشحالم که رودریگو آینده خود را به باشگاه متعهد کرده است. این نشان دهنده اعتقاد او به آنچه ما اینجا میسازیم است و اینکه ما سفری را آغاز میکنیم که امیدواریم واقعاً خاص باشد.
او ادامه داد: رودری بخش بزرگی از این [بازی] است. او یک هافبک فوقالعاده است که میتواند بازی را دیکته کند و چسبی باشد که تیم را در کنار هم نگه میدارد. او همچنین توانایی حضور در محوطه جریمه، ایجاد موقعیت گل و گلزنی را نیز دارد.