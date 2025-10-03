شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تکمیل پروژه بازارچه محلی زرگان در شهرستان اهواز استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احداث پروژه بازارچه محلی زرگان در شهرستان اهواز استان خوزستان با هدف ساماندهی فروشندگان و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان آغاز شد. اما مدتها است که تکمیل این پروژه به تاخیر افتاده و هیچ گونه پیشرفت خاصی در تکمیل آن صورت نگرفته و اکنون محلی برای تجمع دستفروشان شده است. تاخیر در احداث این پروژه علاوه بر اینکه موجب ایجاد ترافیک، شلوغی و نازیبایی در معابر اصلی محله شده و آرامش و آسایش اهالی این محل را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
احتراماً به استحضار میرساند، پروژه عمرانی و اشتغالزایی «بازارچه محلی زرگان» در منطقه ۳ شهرستان اهواز استان خوزستان که با هدف ساماندهی فروشندگان و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان کلید خورد، متأسفانه برای مدت زمان طولانی به صورت نیمهکاره رها شده و هیچ گونه پیشرفت محسوسی در تکمیل آن صورت نگرفته است.
این رکود و تعلل طولانی مدت، علاوه بر هدررفت سرمایههای ملی و محروم کردن شهروندان از امکانات پیشبینى شده، پیامدهای ناگوار دیگری نیز به دنبال داشته که مهمترین آن، تبدیل شدن این محدوده به کانون دکهها و دستفروشان مزاحم و غیرمجاز است. این معضل، موجب ایجاد ترافیک، شلوغی و نازیبایی در معابر اصلی محله شده و آرامش و آسایش ساکنین را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. شهرداری منطقه ۳ اهوازعلیرغم وعدههای مکرر، تاکنون اقدام مؤثر و عاجلی برای تکمیل این پروژه یا ساماندهی معضل دستفروشی انجام نداده است. در پایان امیدواریم با مساعدت و پیگیری شما، شاهد احقاق حق شهروندی مردم منطقه و رفع این معضل در اسرع وقت باشیم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.