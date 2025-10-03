ورزش بانوان در هفته اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش بانوان در هفته اخیر با حواشی گوناگونی از بردهای ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

نامه ۱۶۵ ورزشکار بانوی ایرانی به دبیرکل سازمان ملل متحد؛
«مهدیه اسفندیاری» نباید در بازداشت غیرقانونی بماند
اردوی آماده‌سازی تیم ملی شطرنج دانش‌آموزی ایران اعزامی به ژیمنازیاد جهانی ۲۰۲۵ صربستان
آغاز چهارمین مرحله اردوی تیم‌ملی دارت اعزامی به آسیایی تایوان
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
